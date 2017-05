Amalia Enache a slăbit mult de când s-a întors în România, iar dovada stă în cea mai recentă imagine făcută publică de aceasta pe contul de socializare. Vedeta și Dragoș Bucurenci sunt prezentatorii unui eveniment caritabil organizat în Capitală.

Amalia Enache a slăbit mult și arată din ce în ce mai bine, semn că se va reface complet după naștere. Știrista de la Pro tv s-a întors recent din America, unde a stat câteva luni, alături de tatăl fetiței sale.

Amalia Enache a slăbit și arată mai bine ca niciodată

„Acum, in culisele Ateneului Roman. Intram pe scena in cateva minute. Ne vedeti live pe Hope and Homes for Children Romania”, a scris Amalia Enache pe Facebook. „Felicitări”, „Vai, cât de bine arăți. Ai slăbit”,”Baftă la prezentare”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani.