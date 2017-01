Ana Mardare, primele detalii după operația pe creier suferită în urmă cu mai bine de o lună. Artista, care a devenit cunoscută odată cu participarea la Vocea României, a făcut mărturisiri emoționante.

„O lună şi jumătate de când m-am operat. Nu am fost diagnosticată cu cancer. Într-adevăr, cu două zile înainte am avut concertul, apoi am ascultat câteva piese de Crăciun, după care nu m-am mai trezit. Mi s-a spus că intrasem în convulsii. Eram cu prietenul meu şi i s-a părut aşa că… intrasem în convulsii. Am fost trimisă la spitalul Arsenie Bagdasar. Mi s-au făcut nişte analize şi urma să fiu operată la o săptămână. Doctorul Andrei i-a spus mamei că s-ar putea să rămân cu sechele şi cu recuperarea va fi aşa… la şase luni. Mama s-a speriat, fratele meu s-a speriat şi au sunat la un alt spital, unde au dat de un înger – unul dintre cei mai buni neurochirurgi din ţară. Am avut o tumoră frontală. Mi s-a extirpat tumora, am făcut kinetoterapie, deci nu eram în stare să mă mişc. De şapte centimetri a fost tumora. Am devenit conştientă din prima zi, dar un timp nu am ştiut ce vorbeam cu ei. Voi reveni pe scenă când mă voi recupera”,a povestit Ana Mardare în cadrul emisiunii „Răi da’buni”.