Ana Maria Georgescu, fosta iubită a lui Florin Chilian, iubește din nou. În anul 2006, tânără l-a acuzat pe celebrul interpret că a bătut-o. În prezent, fosta cântăreață este mai fericită ca niciodată și pare că a trecut peste trauma suferită.

Ana Maria Georgescu a făcut publice mai multe imagini, pe contul de socializare, în care apare alături de iubitul ei. „Ne-am urcat în mașina, ne-am oprit la mama, am mâncat, am luat sandwichuri, până am ajuns în Budapesta cățeii erau deja la plimbare. În Budapesta am zis că ieșim să mâncăm și să bem un pahar de vin, nu stăm mult „ca sa fim odihniti”, asa am zis. Am dormit 4 ore. Am plecat spre Croația. Pe drum am vazut un concurs de baloane cu aer cald!”, a scris aceasta în dreptul fotografiilor

Ana Maria Georgescu, acuzații grave la adresa lui Florin Chilian

Totul s-a întâmplat în noaptea de 23 spre 24 iulie 2006, când Chilian a provocat un accident rutier, conducand în stare de ebrietate. Cantaretul si-a sunat atunci iubita, de care se despartise de doar 20 de minute si, conform rechizitoriului, i-ar fi transmis ca trebuie să-și asume vina pentru accident. „A început să strige că eu sunt de vină și apoi să mă loveasca. Mergea la masina, încerca să schimbe roata lovita, apoi venea, spunea că eu sunt de vina pentru toate astea și mă agresa. Apoi din nou mergea la mașină. M-a lovit din nou cu palma, am căzut și m-am lovit la cap de bordură. Când au venit politistii, Chilian m-a asezat pe bancheta din spate a mașinii sale. A început să strige la polițisti: „Chemati o ambulanta, e lovita la cap!” Politistul a intrebat cum m-am lovit la cap, iar atunci Chilian a început să strige la el. În cele din urma, a venit ambulanta iar paramedicii i-au dat un calmant. După câteva minute, când am coborat din ambulanță, Chilian era încătușat”, a povestit Ana Maria în fața judecătorilor clujeni.