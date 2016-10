Anamaria Prodan, de nerecunoscut pe contul de socializare, după ce a făcut publică o imagine în care apare total transformată. Totul este rezultatul unui program de editare, folosit de majoritatea vedetelor de la noi.

Anamaria Prodan, de nerecunoscut în mediul virtual. Vedeta și-a amuzat fanii cu o fotografie, în care cu greu o recunoști pe sexy impresară. Imaginea a fost postată pe contul de Facebook târziu în noapte, iar reacția prietenilor virtuali a fost pe măsură. „Wow. Asta cum ai mai făcut?”, „Ce tare. Tu ești?”, sunt două dintre comentariile admiradorilor.

Anamaria Prodan, de nerecunoscut. Vedeta a slăbit spectaculos

Anamaria Prodan a slăbit, iar acum are silueta mult dorită. Însă, nu puţini au fost cei care s-au întrebat cum a reuşit să dea jos atâtea kilograme într-un timp scurt. Sexy-impresara a dezvăluit dieta minune. Acum că are un trup fără cusur, Anamaria Prodan le-a împărtăşit fanilor secretul ei. ”Supă de legume şi fructe! 15 zile. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider”, a declarat AnaMaria Prodan pentru o emisiune Tv.