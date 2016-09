Anamaria Prodan și-a surprins soțul cu cel mai emoționant mesaj. Laurențiu Reghecampf împlinește astăzi, 19 septembrie, 41 de ani, iar soția lui i-a urat La mulți ani, prin intermediul contului de socializare.

Anamaria Prodan este o soție împlinită, alături de bărbatul care o face fericită. „Cand eram mica mi s-a spus ca nimeni nu e perfect. Am crescut si m-am temut ca cei de la care am invatat asta au dreptate. Valul uman de care ma loveam in fiecare zi parea sa confirme spectaculos regula. Apoi l-am intalnit pe el. Si dintr-o data, totul s-a schimbat. N-aveau dreptate, pentru ca perfectiunea exista. Are ochi albastri, parul blond, esenta de campion si privire de print. Deodata lumea mea s-a schimbat, iar viata a capatat cu adevarat sens. Orice regret pe care il aveam pana atunci, mi-a fost anulat aproape instantaneu. Pentru ca fiecare lucru pe care l-am facut in viata, fiecare detaliu, fiecare alegere, fiecare pas, fiecare miscare gresita, fiecare miscare reusita…toate…totul…m-au condus catre el. Si pentru ca exista, perfectiunea trebuie aniversata. De regula intim, in fiecare zi. Uneori public, la ocazii speciale…De la distanta, stiti cu totii ca e un profesionist aparte, un antrenor urias, cu personalitate, cu rezultate si caracter. A fost un mare fotbalist, a devenit rapid un mare antrenor si face pasi siguri si precisi catre istoria fotbalului romanesc. Este un tata minunat, un sot iubitor si un model demn de urmat. O sa va explic insa ceea ce nu stiti si …poate… uneori…nu stie nici el … Ma simt cea mai norocoasa femeie de pe pamant pentru ca:

Tu esti cel care ma incurajeaza intotdeauna primul si nu ma critica niciodata

Tu esti sprijinul meu de zi cu zi

Tu esti cel care, prin puterea, afectiunea si determinarea ta, m-ai ajutat sa evoluez si sa ma autodepasesc

Tu esti cel care, prin calmul tau cuceritor, imi gestionezi mereu furia de copil rebel …and I love you beyond limits! La multi ani, Laur!”, a scris Anamaria Prodan pe contul de socializare.

Anamaria Prodan, moment dificil în Arabia Saudită

Anamaria Prodan este căsătorită de opt ani cu Laurențiu Reghecampf, antrenorul Stelei, și i-a fost alături tot timpul în cariersa lui de antrenor. Inclusiv în perioada în care acesta a antrenat o echipă din Arabia Saudită și a fost nevoită să se mute în Riad. Recent, Anamaria Prodan a relatat prin ce a trecut în Arabia Saudită, din cauza legilor stricte care există în această țară. ”Eram în Mall în Riad. Nu mi-am acoperit capul și mă plimbam liniștită. La un moment dat, m-a luat cineva de mână și m-a zguduit. Era o femeie de la Poliția Religioasă care vorbea cu mine în arabă. M-au olbigat să-mi acopăr capul cu val”, a povestit Anamaria Prodan, într-un interviu acordat site-ului mykindofparadise.ro.