Anamaria Prodan, moment dificil în Arabia Saudită: „M-a luat de mână și m-a zguduit”

Anamaria Prodan este căsătorită de opt ani cu Laurențiu Reghecampf și i-a fost alături tot timpul în cariersa lui de antrenor. Inclusiv în perioada în care acesta a antrenat o echipă din Arabia Saudită și a fost nevoită să se mute în Riad.

Recent, Anamaria Prodan a relatat prin ce a trecut în Arabia Saudită, din cauza legilor stricte care există în această țară. „Eram în Mall în Riad. Nu mi-am acoperit capul și mă plimbam liniștită. La un moment dat, m-a luat cineva de mână și m-a zguduit. Era o femeie de la Poliția Religioasă care vorbea cu mine în arabă. M-au olbigat să-mi acopăr capul cu val”, a povestit Anamaria Prodan, într-un interviu acordat site-ului mykindofparadise.ro.

Familia Prodan-Reghecampf a locuit, în Riadh, într-un cartier american, destinat exclusiv diplomaţilor, All Bustan Village. Casa în care au stat era uriaşă, cu 5 camere mari la parter şi alte 5 la etaj, plus o curte generoasă, în care au avut piscină şi un loc special amenajat pentru grătar. Fiecare copil a avut camera lui – Laur jr are chiar şi un loc de joacă -, părinţii şi-au făcut birouri, bucătăria foarte mare şi complet utilată, iar în living trona un televizor enorm, la care familia urmărea meciurile importante din toată lumea.