Anamaria Prodan slăbește văzând cu ochii, dovada stând în cele mai recente fotografii postate pe contul de socializare. De data asta, rochia mulată scoate în evidență kilogramele în minus ale vedetei.

„Cea mai frumoasă”, „Arăți perfect”, „Așa ceva…uimitor”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de prietenii virtuali în dreptul imaginii.

Anamaria Prodan, care de câteva luni a renunțat la coafura afro pe care a avut-o ani de zile, este o femeie extrem de ambițioasă, care nu se lasă până nu reușește ceea ce și-a propus.

„Eu dacă îmi doresc ceva nu-mi stă nimic în cale! Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos.

Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider”, a declarat Anamaria Prodan într-o emisiune de televiziune.