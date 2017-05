Anastasia Lazariuc, trucul siluetei perfecte la 64 de ani

La aproape 64 de ani pe care îi va împlini în luna iulie, Anastasia Lazariuc este într-o formă de zile mari.

Invitată în emisiunea „Star Matinal” vedeta a recunoscut că nu face nimic special, doar are grijă să nu facă excese. „Pur şi simplu am grijă să mănânc cât mănânc. Eu nu sunt aşa pofticioasă. Am zile când mănânc o dată pe zi sau de 3-4 ori pe zi. Trebuie să ne cunoaştem pe noi. (…) E foarte bine să mergem la domnul doctor, dar trebuie să ne cunoaştem şi noi”, a declarat Anastasia Lazariuc la Antena Stars. „Nu apuc să fac sport. Nu am linişte, tot plec şi vin, plec şi vin”.

Cântăreța Anastasia Lazariuc, despre care s-a spus că a avut o relație cu artistul Mihai Constantinescu, și-a deschis recent sufletul în cadrul unei emisiuni de televiziune. Ea a vorbit despre momentele grele pe care le-a avut de-a lungul vieții.

La emisiunea „Agenția VIP”, de la Antena Stars, Anastasia Lazariuc a mărturisit că și-a dorit foarte mult o familie cu mulți copii, dar n-a fost să fie, pentru că mariajul ei, din care au rezultat doi copii, Ileana și Andrei, a eșuat.

