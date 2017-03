Anca Pop face furori în Asia. După doi ani în care a locuit în Japonia (acolo unde a avut un turneu de peste 60 de concerte), românca a dat lovitura și în Macau, țară numită și Las Vegas-ul Asiei.

Anca Pop face furori în Asia. Artista a locuit vreme de trei luni în Macau, unde a avut rezidență la Sands Macau, unul dintre cele mai prestigioase hoteluri și casino-uri din regiune. În această perioadă, de două ori pe săptămână, Anca și echipa ei de coregrafi și dansatori au încântat publicul cu show-ul senzual și provocator “Cosmic Cocktail”.

“Am avut rezidență la Sands, un hotel celebru și uriaș, care are o sală de spectacole cu o capacitate de 5000 de persoane. Show-ul meu s-a numit Cosmic Cocktail și am cântat aici de două ori pe săptămână, cu sala plină. În total, în toată această perioadă, au fost peste 120.000 de spectatori”, declară Anca Pop.

Show-ul Cosmic Cocktail, format în mare parte din piese proprii, a necesitat câteva luni de pregătire. “Împreună cu coregraful meu Emil Rengle am adus dansatoare din Thailanda special pentru acest show. Am avut 8 dansatoare care au fost alături de mine pe scenă la fiecare concert. Am repetat intens vreme de două luni înainte de începerea rezidenței mele la Sands. Cosmic Cocktail este un show extrem de senzual și provocator. A fost ceva ce nu s-a mai văzut în Macau până acum. Am primit și propunerea de a reveni acolo cu o noua rezidență anul viitor”, mai spune Anca Pop.

Anca Pop, artista care i-a compus lui Goran Bregovic două piese și a colaborat cu acesta pentru propria melodie, “Jealous Monster”, s-a facut remarcată în peisajul monden românesc în urmă cu doi ani, lansând piesele “Free Love” și “Supercool”. În ultimii ani, cariera artistei a trecut granițele țării. Piesele sale au fost licențiate în mai multe țări din Asia, iar activitatea ei s-a mutat, pentru o perioadă de timp, acolo.