Anca Serea, imagine de colecție alături de cei cinci copii

Anca Serea este o mămică fericită. Vedeta are cinci copii de care este extrem de mândră. Soția lui Adi Sînă a postat pe contul de socializare o imagine în care apare alături de cele mai importante persoane din viața ei. Fanii au felicitat-o pentru tabloul perfect de familie.

Anca Serea a făcut o ședință foto împreună cu cei cinci copii, David, Sarah, Ava, Noah și Moise, spre încântarea prietenilor virtuali care, mai în glumă mai în serios, i-au precizat că lipsește al șaselea copil.

În luna mai, Anca Serea a adus pe lume cel de-al cincilea copil, cu o întârziere de câteva săptămâni. Pentru că micuţul Moise s-a lăsat aşteptat, medicii au decis să-i inducă travaliu ştiristei.

Anca Serea, pregătită să devină din nou mamă

Anca Serea se poate considera una dintre cele mai curajoase mame din lumea vedetelor. Prezentatoarea de ştiri are cinci copii, toţi născuţi natural şi nu exclude posibilitatea de mai face moştenitori. Anca Serea recunoaşte însă că ultima naştere a fost diferită faţă de celelalte şi că s-a schimbat de când are cinci copii. „Nu dorm. În primele patru zile nu am dormit deloc. Am aşa o stare de fericire… Cred că o dată cu vârsta mi se mai ascut simţurile. Ultima naştere a fost o experienţă frumoasă, dar dureroasă din păcate, mai dureroasă decât la Ava şi la Noah. Asta pentru că a fost un travaliu indus”, a spus tânăra mamă, la Antena Stars. Anca Serea s-a refăcut complet după naștere, iar acum arată mai bine ca niciodată. Proaspăta mămică a uimit pe toată lumea cu formele ei impecabile. Pe lângă metabolismul bun pe care îl are, vedeta a făcut sport, s-a hrănit sănătos atât înainte, cât și pe perioada sarcinii, drept urmare nu are bătăi de cap acum, iar fotografiile surprinse demonstrează din plin acest lucru.