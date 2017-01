Andi Moisescu, jurat la Românii au talent, poate trece lejer drept cel mai paşnic jurat al României. Are întotdeauna bun simţ, refuză cu delicateţe şi nu a jignit niciodată pe nimeni. Dar cum este de fapt Andi Moisescu dincolo de micul ecran, în culisele show-ului?

Andi Moisescu, jurat la Românii au talent, are şi el talentul lui. Acela de a se face iubit. Andra, CFlorin Călinescu şi Mihaela Rădulescu îl adoră pentru că, pe lângă faptul că nu a deranjazt niciodată pe nimeni, are un umor molipsitor şi o modestie rar văzută. Aşa reiese din ce se vede şi ce se comentează în echipa marii producţii. Dar cum se vede el şi mai ales cum este în spatele camerelor de filmat, în zilele pe care le dedică prin contract şi din vocaţie filmărilor la Românii au talent?

„O zi de preselecţii e o zi de sărbătoare. Prin urmare, mă pregătesc aşa cum m-aş pregăti pentru o sărbătoare. Mă trezesc la fel de devreme, ca atunci când duc copiii la şcoală, m-arunc rapid într-un dus rece şi mă-ntreb: Doamne, astăzi ce mi-o mai fi dat să descopăr? Ce talent nebănuit, ce excentric mă va lovi în moalele capului? Mă rog, cum ţin de regulă cu dinţii de butonul auriu, undeva în sufletul meu se ascunde şi speranţa că voi avea ocazia să-l folosesc. Până acum s-a dovedit c-a trebuit să am dinţi puternici, căci, nu ştiu cum, dar victoria a venit pentru mine fix pe ultima sută de metri”, ne-a povestit chiar el.

Andi Moisescu, jurat la Românii au talent: „Salut doamnele şi maestrul şi cer o cafea!”

Iar zilele de filmări se demonstreayă fără excepţie grele şi pline. Mult prea pline.

„În fine, n-apuc prea mult să-mi fac de cap într-o astfel de dimineaţă, pentru că 12 ore de filmare bat cu putere la uşa şi se cuvine să pun rapid pe mine straiele de sărbătoare şi s-o întind direct spre scenă, unde, dintr-o mâna de machiaj şi doi paşi am şi sărit fix pe scaunul meu de la masă juriului. Salut doamnele şi maestrul, îmi pun centură de siguranţă, îndrept spătarul scaunului şi înainte să decolăm, chem un însoţitor de bord şi cer o cafea. Nu mai mult, că nu vreau s-o ia nimeni personal”, ne-a mărturisit Andi Moisescu.