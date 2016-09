Andra, victima escrocilor. Este incredibil ce a pățit artista

Andra a fost din nou victima escrocilor, după ce în urmă cu două luni, vedeta a pățit-o rău de tot. Atunci escrocii care au creat o pagină falsă de Facebook cu numele artistei și i-au scos la vânzare mașina. De data asta, pe contul fals apare că soția lui Cătălin Măruță organizează un concurs cu telefoane mobile.

“Bună seara dragii mei aceste telefoane vreau să le dau cadou , împreună cu compania ne-am gândit să facem cadou câte un telefon fiecărui participant care va fi extras . Tot ce trebuie să faci este să dai like paginii mele Andra Măruță , si SHARE împreună cu un coment particip la acest post. Vă pup și vă aștept aici să participați. Atenție extragerea va avea loc pe data de 28 septembrie 2016. Vă pup încă odată și vă doresc o seară minunată! Și să nu uit dragii mei aștept să vă abonați și pe canalul meu de youtube astfel încât șansele la câștig sunt mai mari. Acesta este linkul Aștept să vă abonați”, este mesajul de pe contul fals al Andrei.

Andra, una dintre cele mai iubite artiste

Andra a apărut pentru prima dată în faţa publicului la vârsta de şapte ani, în cadrul îndrăgitei emisiuni din anii ’90 Tip Top Minitop, unde s-a făcut remarcată după ce a interpretat o melodie dificilă, I will always love you, a lui Whitney Houston, după care, la vârsta de nouă ani a participat la un concurs de muzică populară desfăşurat la Târgu Jiu, unde a obţinut o menţiune. Doi ani mai târziu, a reuşit să câştige primul loc la un alt concurs de muzică populară. În 2008, Andra a fost aleasă pentru a prezenta emisiunea Olala de la Pro TV. Tot în 2008, Andra s-a căsătorit cu prezentatorul TV Cătălin Măruţă, chiar pe 23 august, ziua ei de naștere. Cei doi sunt considerați unul din cele mai frumoase cupluri din România, iar recent Măruța a dezvăluit care este secretul căsniciei lor fericite: realizatorul TV nu ar fi gelos nici măcar pe celebrul artist spaniol David Bisbal, care anul acesta a înregistrat o melodie alături de soția sa și a venit în România pentru a filma videoclipul piesei. În 2011, Andra a devenit mamă pentru prima dată. David are acum 5 ani, iar de anul trecut are și o surioară, Eva Maria Ioana.