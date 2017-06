Andreea Antonescu, despre venirea în România, împreună cu fiica ei. Vedeta recunoaște că a încercat să facă o carieră în America, însă nu prea a reușit.

Andreea Antonescu, despre venirea în România și despre proiectele din America. Vedeta a vorbit în direct la tv despre cum s-a schimbat viața ei după ce s-a născut fetița.

Andreea Antonescu, despre venirea în România și despre decizia de a sta departe de soțul ei, Traian Spak

„Eh, mulţumesc, nu ştiu, când te duci tu din nou… poate, poate… Da, am încercat şi nu prea… Eu nu am renunţat vreodată la muzică, doar că ştii cum e: în momentul în care apare un copil, pe care ţi-l doreşti, totul se învârte în jurul lui. Simţeam nevoia să vin în ţară şi nu prea. Am avut un scurtmetraj, dar nu pot să spun că a fost ceva… (…). Noi suntem ok acolo (n.r: America).”,a spus Andreea Antonescu la „Xtra Night Show”. În luna martie a acestui an, Andreea Antonescu și-a pus silicoane.

