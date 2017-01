Andreea Antonescu a fost bătută. Fosta colegă de trupă a spus adevărul

Andreea Antonescu a fost bătută, pe vremea când făcea parte din trupa Andre. Cea care a dezvăluit asta, a fost Andreea Bălan, în direct la tv.



Andreea Antonescu a fost bătută cu furtunul, în urmă cu ceva timp, pe vremea când cânta în trupa Andre. Andreea Bălan și fosta ei colegă au rămas prietene, chiar dacă s-a spus că au existat de multe ori discuții între cele două.

Andreea Antonescu a fost bătută atunci când nu făcea ce i se spunea

“Orice îi spui copilului tău rămâne în subconștientul lui pentru ca asta e o rană. În concerte mergeam doar cu tatăl meu, mama lucra. Am avut o copilarie draguta pana la 10 ani, dar s-a terminat totul cand am inceput sa cant! Apoi eram un robotel, care era pus sa execute, sa danseze asa cum i se spune. Foarte multe lucruri au existat în spate, certuri și discutii. A trebuit să fac ani de terapie pentru că rămăsesem blocată emoțional in trecut. Erau doua personalități, copilul din mine si adultul, adica artista Andreea Balan, care crescuse peste noapte. Intram in contradictie. Eu am bani sa-mi cumpar papusi acum, dar e târziu. Nu am avut păpuși! El a fost tata pana la 10 ani, dupa aceea s-a transformat într-un manager, relatia era impresar-artist. Eu trebuia sa execut si daca nu faceam, mai primeam și o palmă. Am fost trasa de păr. Si Andreea Antonescu era bătută cu furtunul!”, a povestit Andreea Bălan la Antena 1.