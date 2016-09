Andreea Bălan a ales numele fetiței. Cum se va numi micuța artistei

Andreea Bălan va deveni mamă pentru prima oară, la jumătatea lunii octombrie. Artista așteaptă cu nerăbdare să-și țină fetița în brațe. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, în care le spune fanilor că a decis deja cum o va chema pe micuța ei.

Andreea Bălan a ales pentru fetița ei un nume special. „Dragii mei, v-am promis că o să vă spun vouă prima oară numele fetitei mele. O va chema ELLA. Numele ei înseamnă torță, lumina puternică și exact asta reprezinta pentru mine, ma motivează și mă umple de magie și lumină. O aștept cu nerăbdare să vină pe lume și sper să fiți alături de mine în continuare, să ne bucurăm împreună! Vă iubesc!”, a scris Andreea Bălan pe contul de socializare.

Andreea Bălan a avut o sarcină ușoară

Vedeta are parte de o sarcină ușoară, care îi permite să își ducă la bun sfârșit proiectele și să revină destul de rapid pe scenă după aducerea pe lume a primului ei copil. Așa că nu e de mirare că are agenda de concerte stabilită, fiind antamană de Revelion. Cântăreața a simțit nevoia să îi mulțumească public unui medic care a salvat-o în urmă cu câțiva ani, când ajunsese cu sănătatea pe butuci în urma participării la un concurs de dans. Experiența trăită a fost una benefică pe plan profesional, ea reușind să realizeze ulterior coregrafii complexe în show-urile ei, deși efortul depus i-a cauzat probleme serioase. “Doctorul Cristian Rachitan din New York este un minunat! Dânsul „m-a pus pe picioare” după competiția din Mexic. În ianuarie 2008, după trei luni petrecute în Mexic, am stat o lună la New York și prin kinetoterapie mi-a vindecat coloana și piciorul drept. Nu mai puteam purta tocuri după o competiție foarte grea în care am tras foarte tare pentru medalia de argint pentru România, aveam coloana destul de afectată însă acum e mult mai bine și m-a învățat multe despre cum să am grijă de corpul meu, chiar și când vreau să fac performanță”, a mărturisit Andreea Bălan pe o rețea de socializare.