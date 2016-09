Cu o lună înainte să nască, Andreea Bălan a luat o decizie radicală. Interpreta nu va naște natural, ci va apela la cezariană. Vedeta a dezvăluit motivul pentru care a luat această hotărâre. Mai mult, cântăreașa a declarat că i-a cumpărat mamei sale un apartament, chiar lângă casa ei, pentru a o ajuta cu fetița ce va veni în curând pe lume.

„Cred ca până la urmă aleg cezariană pentru ca aș face operația fix între filmările de la Te cunosc de undeva. Încă ne gândim la nume. Avem o listă, dar nu zic că după aia mă răzgândesc, mai sună-mă peste două săptămâni. Vreau și un nume românesc și unul străin. Va avea și numele meu de familie și al lui George. M-am documentat foarte mult. Am discutat cu alte mămici. M-au informat, mi-au dat toate detaliile. Nu sunt panicată, cu drrag aștept să vină fetița. O să mă ajute și mama, o să se mute în București. I-am cumpărat un apartament fix lângă casa mea”, a spus Andreea Bălan la Antena Stars.

Andreea Bălan nu va fi prezentă la Media Music Awards

Însărcinată în luna a opta, Andreea Bălan are mare grijă de ea şi încearcă să nu facă niciun efort, pentru a nu-şi pune fetiţa în pericol. Din acest motiv, ea va lipsi anul acesta şi de la Media Music Awards. „Am citit multe comentarii de-ale voastre legate de premiile de la Sibiu, la Media Music Awards. Anul trecut am câştigat BEST SHOW şi am făcut unul din cele mai frumoase showuri pe care le ţin minte. Am fost invitaţi şi anul ăsta să cântăm şi totul era plănuit din luna martie pentru un show şi mai mare şi mai bun, deja aveam idei amuzante pentru covorul roşu, însă medicul nu mi-a dat voie să mai fiu pe scenă şi trebuie să mă gândesc întâi la sănătatea micuţei şi a mea şi a trebuit să anulăm tot. Însă promit că voi avea multe apariţii surpriză şi showuri complet noi după ce voi naşte. Ştiu că vă bucuraţi pentru mine si stiu că veţi înţelege de ce nu sunt acolo. Vă iubesc şi eu şi vă mulţumesc că vă pasă atât de viaţa mea personală cât şi de carieră”, a scris Andreea Bălan, pe pagina de socializare.