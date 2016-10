Andreea Bălan a născut pe 9 octombrie, atunci când a adus-o pe lume pe Ella, primul copil al ei și al iubitului ei, George Burcea. Ella a primit nota 10, are o greutate de 3,270 de grame, măsoară 49 de centimetri şi este perfect sănătoasă. Totuși, pe ecran, Andreea apare… tot însărcinată.

Și asta pentru că filmările emisiunii ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1 au fost realizate cu mai mult timp în urmă, pe când vedeta încă o purta în pântece pe micuță. ”Deși am născut, în această seară mă vedeți la Te cunosc de undeva cu Ella încă în burtică, în săptămâna 37. Nu pierdeți transaformările din această seară”, a scris Andreea Bălan înainte de emisiunea de sâmbăta aceasta, când.

Andreea Bălan a născut mai devreme decât era programat

Vedeta s-a programat pentru cezariană în jurul orei 15, dar Ella a venit pe lume cu câteva ore mai repede, deoarece cântăreața a avut contracții duminică dimineață.

Andreea Bălan a născut la o clinică privată din Capitală, unde pachetul VIP a costat 3.000 de euro. Cântăreața s-a ocupat de tot, inclusiv de pachetul de recoltat celule stem, pe care a reușit să-l obțină în sistem barter. Ea beneficiază de toate condițiile, inclusiv de consiliere după naștere și sfaturi privind îngrijirea unui nou-născut. Artista este însă cât se poate de documentată în această privință, asta pentru că ea a studiat mai multe cărți de specialitate, pentru a nu fi luată pe nepregătite.

Andreea Bălan a născut. Și-a dorit enorm un copil

Andreea Bălan și-a dorit foarte mult un copil, iar visul i s-a împlinit în momentul în care în viața sa a apărut actualul iubit, George, cu care a fost pe aceeași lungime de undă. În prezent, cei doi viitori părinți numără zilele care mai sunt până când fetița lor va veni pe lume. Încă de când a aflat că sarcina sa este OK, artista s-a pus pe făcut cumpărături. A luat mai întâi produse universale, iar în momentul în care a aflat și sexul bebelușului, a achiziționat și căruciorul, precum și o mulțime de hăinuțe de firmă, de fetiță. Doar că, fiind lipsită de experiență, majoritatea lucrurilor pe care le-a cumpărat Andreea sunt un pic cam măricele, astfel că artista și-a programat alte sesiuni de shopping. Fetița sa nenăscută are deja o întreagă garderobă, iar părinții săi încă mai continuă s-o înnoiască.

Andreea Bălan și George Burcea se iubesc de mai bine de un an

Andreea Bălan și George Burcea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape un an. Cântăreața a declarat în repetate rânduri că își dorește să devină mamă. După 8 ani de relație, Andreea Bălan s-a despărțit de Keo. A urmat o perioadă de refacere alături de fostul iubit american, dar a durat numai câteva luni. Însă, acum, Andreea pare să fie pregătită, în sfârșit, să facă pasul cel mare cu George.