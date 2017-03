Andreea Bălan și-a pozat fetița în bucătărie, ținând în mână o poză cu mama ei. Artista le-a mărturisit fanilor că Ella este fascinată de magneții de pe frigider, pe care îi privește minute în șir.

Andreea Bălan și-a pozat fetița în bucătărie și a făcut imaginea publică pe contul de socializare. Micuța Ella este fericită când mama ei îi arată magneții colorați.

Andreea Bălan și-a pozat fetița în bucătărie și a împărtășit un mic secret cu fanii

„De fiecare dată când o duc pe Ella în bucatarie, stă și privește minute în șir toți magnetii de pe frigider. Îi plac probabil pentru că sunt colorați și haioși. Pentru mine, fiecare magnet, are o poveste, o origine și o însemnatate. Fiecare magnet îmi aduce aminte de locurile minunate în care am călătorit în ultimii ani, locuri în care am trăit experiente minunate care m-au transformat într-un om mai bun. Abia aștept ca Ella să crească și să călătorim toti 3 (Ella, mami si tati), în toate aceste locuri care pe mine m-au fascinat”, a scris Andreea Bălan pe contul de socializare.

Andreea Bălan se pregătește intens pentru nunta care va avea loc peste o lună. În vederea marelui eveniment, cântăreața a probat deja mai multe rochii de mireasă și a realizat un pictorial romantic pentru Ghidul Miresei. De 12 ori s-a shimgat și de fiecare dată a ales rochii clasice.