Andreea Bănică a căutat o femeie care să-i alăpteze băiețelul, după ce ea nu a mai putut. Însă, din păcate, nu s-a putut, motiv pentru care vedeta s-a resemnat.

Andreea Bănică a căutat o femeie care să-i alăpteze băiețelul, pe Noah, care a fost creștinat recent. Invitată la Antena Stars, unde a cântat ultima ei melodie, blonda a povestit că a rămas fără lapte și nu și-a mai putut alăpta bebelușul.

Andreea Bănică a căutat o femeie care să-i alăpteze băiețelul, dar a renunțat la idee

”Sunt o femeie cu forme. (…) L-am alăptat pe cel mic. Nu am avut foarte mult lapte. Am încercat tot ce era posibil. Mi s-a terminat lactația. Dacă găseam vreo altă mămică sa-mi fi dat, care să mă fi ajutat, ar fi fost perfect. Am început diversificarea la Noah, în alimentație”, a declarat Andreea Bănică laAntena Stars.