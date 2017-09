Andreea Bănică dezvăluie cum își ține băiețelul departe de infecții. Artista a povestit pe blogul ei cum cum a procedat după ce a născut.

Andreea, care a născut în luna noiembrie a anului trecut, este de părere că un copil ținut la aer curat este rezistent la infecții, crește bine, se îmbolnăvește mai greu și se vindecă mai ușor.

„După ce l-am născut pe Noah (16 noiembrie), a avut voie să-l scot la aer după 10 zile. De atunci am făcut un program de plimbare, la sfatul medicului pediatru. L-am îmbracat bine pe Noah și l-am scos la aer câte 5 minute, 10 minute, apoi în timp am crescut la 20 min, 30 și câte o oră, depinde de vreme. Pediatrul mi-a spus să îl imbrac așa cum m-aș simți eu bine îmbrăcată. Nu mi-a fost teamă o clipă de frig, nu mi-am făcut filme în cap, ci m-am gândit că aerul este cel mai bun lucru pe care îl pot oferi bebelușului meu. Un copil ținut la aer curat este rezistent la infecții, crește bine, se îmbolnăvește mai greu și se vindecă mai ușor. Vara aceasta m-am întrebat unde aș putea să îl duc pe Noah pentru a beneficia de aer curat. La mare, bineînțeles! Sofia merge an de an vara la bunici la mare, așa că, a doua zi după ce a terminat școala a plecat acolo. Și ea, după ce am născut-o ( pe 7 mai ) la o lună am mers la mare și toată vara am ținut-o acolo, sub vița de vie, eu făcând naveta între mare și concerte”, a scris Andreea Bănică pe blogul ei.



