Andreea Bănică își botează băiețelul luna viitoare, pe 7 mai. Artista și soțul ei au organizat totul, însă nu vor să dea mai multe detalii.

Andreea Bănică își botează băiețelul, pe Noah Andre și este mai fericită și emoționată ca niciodată. Interpreta în vârstă de 38 de ani are o căsnicie frumoasă și se declară o mamă împlinită.

Andreea Bănică își botează băiețelul în luna mai

„Nu ştiam cum este să simţi din nou asta. Am iubirea pentru cei apropiaţi, bineînţeles, dar când sunt lângă Noah simt efectiv cum mi se taie picioarele. Sofia se comportă foarte frumos cu el. Este ca o mamă protectoare. Acum îl las pe Lucian să-şi facă treaba, pentru că avem o bonă. La început l-am pus să mă ajute. Am stabilit să facem botezul luna viitoare, pe 7 mai. Am organizat totul, dar mie îmi place să vorbesc despre asta abia după ce vom face evenimetul. Pot să vă asigur că va fi un botez foarte frumos”, a spus solista la Antena Stars.

„Sunt copii diferiţi. Există nişte asemănări între ei, la forma ochilor, la sprâncene, dar Noah este încă prea mic pentru a ne da seama de aceste detalii. Vom vedea pe parcurs cum se schimbă şi cu cine seamănă”, a completat blonda. Zilele trecute, copiii Andreei Bănică au cucerit internetul. Sofia și Noah i-au înduioșat pe cei care urmăresc activitatea vedetei pe rețelele de socializare.