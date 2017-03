Andreea Bănică, primele declarații despre operațiile estetice, în direct la tv. Pentru că a fost acuzată de nenumărate ori, că nu recunoaște nimic despre eventualele intervenții chirurgicale, artista a ținut să lămurească această problemă.

Andreea Bănică, primele declarații despre operațiile estetice. Interpreta a precizată că nu are niciuna. Singurele transformări din ultima perioadă, au fost în scop caritabil. S-a tuns scurt şi a donat părul femeilor cu probleme.

Andreea Bănică, primele declarații despre operațiile estetice, după ce a fost acuzată că nu recunoaște

„Nu mi-am făcut nicio îmbunătăţire. O să vă anunţ când o să fac ceva. Nu am operaţii estetice. Mi-a spus zilele trecute cineva că mi-am pus silicoane. O să anunţ când o să fac asta. Eu am sânii aşa deoarece nu l-am mai alăptat pe cel mic de la trei luni.” a declarat Andreea Bănică la Antena 1, atunci când a fost întrebată dacă are silicoane. Cântăreața Andrea Bănică a devenit mămică pentru a doua oară în luna noiembrie a anului 2016. Atunci ea a adus pe lume un băiețel.