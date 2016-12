Andreea Bănică s-a îngrășat 12 kilograme în timpul sarcinii și deși a născut recent, nu e disperată să slăbească. Artista le-a împărtășit fanilor pe blogul personal, cum a decurs sarcina, cu ce s-a hrănit și cum are de gând să scape de kilogramele în plus.



Andreea Bănică s-a îngrășat pe timpul sarcinii, însă nu atât de mult pe cât se aștepta. Dacă la prima sarcină a acumulat aproape 20 de kilograme, de data asta, cântăreața a scăpat mai ușor.

Andreea Bănică s-a îngrășat 12 kilograme dar este mulțumită de felul în care arată acum

„Îmi propusesem să mănânc sănătos, după un program bine stabilit de nutriționista mea, însa nu a fost după cum mi-am dorit. Nu mai puteam mânca nimic din ceea ce mi se recomandase, ci doar carbohidraţi, pe care nu îi mâncam mai deloc înainte, aşa că primele 4 luni au fost foarte urâte. Am mâncat doar orez, cartofi, spaghete, stiksuri, covrigei în fiecare noapte din oră în oră, când întindeam mâna spre capătul patului să îi mănânc și să îmi mai sting arsurile. Acesta a fost motivul pentru care m-am îngrășat 5 kilograme în primele 4 luni. Pe lângă asta, aveam biscuiţi în toate buzunarele genţilor şi hainelor. Cred că dacă mă uit acum, încă mi-au mai rămas câțiva.

Nu am disperat ştiind că voi lua kg în plus pentru că trecusem printr-o sarcina anterioară în care am luat 18 kg, pe care le-am dat jos ulterior cu dietă şi sport. Curios pentru mine a fost faptul că, deşi am mâncat mai mult de data asta, am luat mai puține kg. Cred că lucrurile astea țin de fiecare organism în parte, de schimbările hormonale mari, de felul de a fi (activ, pasiv) etc.

Nu am sărit calul, dar mi-am făcut și mofturile pentru că știam că după naștere îmi voi relua programul de nutriție sănătos și fără multe calorii. Am acumulat în total 12 kilograme, dar nu mi-am făcut niciodată griji pentru silueta mea, pentru că ambiția mea este mult prea mare. Voi slăbi încet, sănătos, fără să-mi dau organismul peste cap și fără șocuri”, a scris Andreea Banică pe blogul personal.