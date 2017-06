Andreea Bănică spune cum a ajuns să prezinte „Bravo, ai stil!”, după ce a preluat ștafeta de la Ilinca Vandici, care va naște în curând. Artista a recunoscut că a participat la castingul primului sezon și spune întreaga poveste pe blogul personal.

Andreea Bănică spune cum a ajuns să prezinte „Bravo, ai stil!” la Kanal D

“Dragii mei, după cum v-am anunțat și pe pagina mea de facebook, am preluat ștafeta de la Ilinca și mă veți vedea în fiecare zi la Bravo ai stil. Nu a fost o decizie pe care am luat-o ușor, vă spun sincer, pentru că vara este o perioadă foarte aglomerată pentru mine. Totodată, îmi e greu să fiu așa mult plecată de acasă și să nu stau lâmgă Noah. Și totuși, am stat, m-am gândit, m-am sfătuit cu cei apropiați și mi-am zis „da, pot să o fac”!

Deși nu obișnuiesc să merg la preselecții, atunci când s-a organizat castingul pentru primul sezon Bravo, ai stil am participat și eu pentru că îmi plăcea mult formatul emisiunii. A coincis însă cu perioada sarcinii și am ales să fac un pas înapoi atunci. Nu am fost supărată, pentru că cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unei femei este să devină mamă.

Propunerea să prezint emisiunea nu a venit ca o surpriză, căci am mai colaborat cu postul Kanal D în trecut și îmi face mare plăcere. La Bravo, ai stil, recunosc că nu m-am uitat integral, căci timpul nu mi-a permis, însă sunt înconjurată de mulți fani ai emisiunii. La noi în casă, în afară de Lucian, se uită toată lumea! Sofia este mare fan, le știe pe fete foarte bine și a fost extrem de fericită când a auzit că voi prezenta emisiunea, ba chiar a venit în platou și a defilat și ea pe faimosul podium, în fața juraților”, a scris Andreea Bănică pe blogul personal.