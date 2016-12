Andreea Bănică a spus de ce a adus preotul acasă, după ce zilele trecute fanii au întrebat-o ce s-a întâmplat cu bebelușul ei. Ei bine, artista a dezvăluit întreaga poveste pe blogul personal.

Andreea Bănică a spus de ce a adus preotul acasă. Slujitorul Domnului este foarte apropiat de familia vedetei. El este cel care a cununat-o pe interpretă și cel care a botezat-o pe micuța Sofia.

Andreea Bănică a spus de ce a a adus preotul, la 16 zile de când a născut

„După 16 zile de la venirea lui pe lume, am aflat că obiceiul este să chem preotul care să ne citească: mie pentru 40 de zile (moliftă), iar lui Noah pentru a putea fi strigat pe nume. De când am venit cu Noah acasă, nu am dormit nopțile mai mult de 2-3 ore… În dimineața în care trebuia să sosească preotul Irineu și nașii noștri, ațipisem puțin… aveam un somn adânc și frumos, ce-i drept. Lucian mă lăsase să dorm și i-a luat pe Noah și pe Sofi cu el în living. M-am trezit puțin amețită și am început să mă agit pentru că nu înțelegeam de ce sunt singură în pat, fără pruncul cel mic. Până să mă dezmeticesc, l-am văzut pe nașul nostru în grădină cu un buchet mare de crizanteme galbene, flori pe care le iubesc mult, apoi l-am văzut pe părintele Irineu.

Pot spune că am avut o zi superbă, cu mult soare, așa cum îmi place mie, alături de preotul Irineu, cel în fața căruia ne-am cununat religios, cel care ne-a botezat-o pe Sofia Maria și ulterior îl va boteza și pe Noah Andrei, tot în Biserica Sf. Spiridon. Au trecut câțiva ani buni de când nu ne văzusem și mi-a prins atât de bine să stau de vorba cu el, să luăm prânzul împreună cu un slujitor al Domnului în casa noastră, alături de nașii noștri iubiți și prieteni adevărați. Recunosc, nu am mers des la biserică, însă faptul că Părintele Irineu a intrat în casa noastră cu sufletul curat, mi-a dat acea stare de bine”, a spus Andreea Bănică