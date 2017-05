Andreea Bănică va cânta la botezul băiețelului ei. Artista va face spectacol, după ce recent a lansat piesa „Departamentul de relații”, în colaorare cu Udii.

Andreea Bănică va cânta la botezul băiețelului ei, care va avea loc pe 7 mai, la un restaurant de lux din Capitală. Copleșită de emoții, artista pune la punct ultimele detalii legate de petrecerea de care s-a ocupat personal. Vedeta va avea o surpriză de proporții pentru cei prezenți, după cum anunță Antena Stars.

„Inca putin si facem baita in cristelnita ? #noahandrei #botez #7mai #duminica”, a scris Andreea Bănică în dreptul imaginii de pe contul de socializare.

„În momentul ăsta am emoţii. Îmi fac unghiuţele. Mă aranjez pentru aceste două zile mari. Sâmbătă îi serbăm ziua Sofiei, iar duminică îi facem botezul lui Noah Andrei. Iniţial am vrut să serbăm ambele în aceeaşi zi. Sofia şi-a dorit ziua ei separat. Şi am zis să nu se supere copilul. A doua zi trezeşte-te şi hai la scăldătoare.

Vor veni cei mai apropiaţi prieteni ai noştri. Cei care ţin la noi şi cu care avem o relaţie frumoasă de prietenie. Vor fi cam 100 şi ceva de persoane. Va fi ceva mai restrâns nu ca la nuntă. O să avem o trupă care va cânta toată seara. Naşii sunt naşii noştri de cununie. De data asta Noah Andrei va avea două năşice. Va mai fi şi o bună prietenă de a mea”, a spus Andreea Bănică recent la Antena Stars.