Andreea Berecleanu este o mamă fericită. Fetița ei împlinește astăzi 15 ani, iar vedeta tv a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare. Andreea Berecleanu s-a măritat, în weekend, cu medicul estetician Constantin Stan, la Primăria Municipiului Bucureşti.

Andreea Berecleanu i-a urat la mulți ani, fiicei ei, printr-un mesaj făcut public pe contul de socializare. „Când s-a născut, era cât o lingură de lungă și cam cât 10 roșii de grea…Și atunci, ca și acum, nu mă satur sa o privesc. În somn, în urma ei, în viață. Fetița mea face astăzi 15 ani! La mulți ani, Eva!”, a scris prezentatoarea tv pe rețeaua de socializare.



Andreea Berecleanu, cununată de Gabriela Firea

Andreea Berecleanu (41 de ani) s-a căsătorit în weekend, cu medicul Constantin Stan, iar cea care a cununat-o civil este nimeni alta decât Gabriela Firea, primarul Capitalei. „Ne-am dorit din prima clipă să se întâmple asta, dar am aşteptat ca toată lumea să fie pregătită. Mă refer în special la copiii mei. Eva e foarte curioasă şi ne-am sfătuit. Ţin cont de ea, pentru că se pricepe şi îmi dă sfaturi bune. Întotdeauna ţin cont de părerea ei şi de a lui Petru. Rochia am ales-o simplu. Am văzut-o pe internet şi am comandat-o, lucru pe care nu îl fac de obicei. Când a venit şi am văzut-o, am ştiut că va fi bine. Este o rochie creată de un creator britanic, care mie mi-a plăcut. Cununia religioasă este la începutul lunii noiembrie. Ştiam asta încă de anul trecut. Am comandat rochia de mireasă, trebuie să apară. Sunt convinsă că nu o să am nicio problemă. Încă nu am probat-o. Nu am emoţii absolut deloc, sunt destul de relaxată”, a spus Andreea Berecleanu, la Antena Stars.