Andreea de la “Amadeus” a cântat pentru Mike Tyson

Andreea de la „Amadeus”, a susținut aseară un concert cu totul special. Solista a pus în scenă un show impresionant la care a asistat, ca invitat special, celebrul Mike Tyson. Renumitul sportiv a urmărit un spectacol ce a abundat în lumini și efecte speciale.

Andreea Runceanu de la Amadeus a susținut un concert la vioară purtând un costum cu totul special, futurist, care, prin comandă bluetooth, se aprinde și luminează în întuneric, putând oferi chiar și jocuri de lumini spectaculoase sincronizate cu ritmul muzicii.

Costumul este axat pe tehnologia de ultimă generație Pulse, aceeași folosită de Cirque du Soleil în show-urile din Las Vegas, și la care si-a dorit sa apeleze si regretatul Michael Jackson, pentru costumele din ultimul său turneu, This is it.

Andreea de la Amadeus a cântat în fața unui ecran led imens și a interpretat la vioara electrică un medley ce a inclus compoziții clasice precum “Carmina Burana” sau “Furtuna” lui Vivaldi, dar și piese proprii precum “Unstoppable”, lansată de Amadeus. Show-ul Andreei Runceanu a fost pus în scenă în ultimul an la cele mai mari evenimente din România și de peste hotare, în realizarea lui fiind implicați specialiști în tehlonogia de ultimă generație.