Andreea Esca, 20 de ani de la prima întâlnire cu soțul ei

Andreea Esca a aniversat, sâmbătă, 20 de ani la prima ieșire la restaurant cu Alexandre Eram, cel care avea să-i devină soț.

Celebra știristă a postat pe pagina ei de Facebook o imagine în care apare alături de Alexandre Eram, soțul ei, dar și de cei copii frumoși pe care îi au împreună.

”Fix acum 20 ani D-nul Eram m-a invitat pentru prima data la masa, fix in acest restaurant! Ce am realizat cel mai important de atunci ? Gasiti raspunsul in imaginea alaturata. Nu-i rau, zic eu:) . Multumesc, Doamne-Doamne!”, a scris Andreea Esca în dreptul imaginii cu frumoasa ei familie.



În ciuda faptului că nu mai sunt la prima tinerețe, Andreea Esca și soțul ei continuă să se poarte ca doi adolescenți. Cei doi soți obișnuiesc să iasă destul de des în cluburile din București și știu să se distreze împreună. În timp ce alte mame fug de agitația din club, Esca se amestecă ușor cu tinerii de vârsta fiicei sale, Alexia.

Știrista și soțul ei nu așteaptă prea mult timp până să iasă să se distreze. „De foarte puțină vreme n-am mai fost într-un club. Noi mergem destul de des în cluburi. Noi dansăm. Suntem așa niște personaje pe cale de dispariție înțeleg, îmi pare rău, dar mie îmi place foarte mult să dansez”, a declarat Andreea Esca pentru Libertatea.