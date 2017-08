Alexia Eram, fiica Andreei Esca cu omul de afaceri Alexander Eram a ajuns să o egaleze pe mama ei în ceea ce privește atenția presei încă de când era o copilă. O dată cu relația pe care o are cu Mario Fresh, „fiul” adoptiv al lui Alex Velea, adolescenta a devenit o „țintă” a tabloidelor. Acest lucru nu o deranjează absolut deloc pe știristă, ba mai mult, Andreea Esca și fiica ei discută deshis despre orice apariție.



Încă de când s-au născut, Alexia și Aris au intrat, fără voia lor, în atenția presei, ajungând să fie recunoscuți și opriți pe stradă. Așa se face că, inevitabil și viața lor a ajuns să fie prezentată lumii, cum s-a întâmplat spre exemplu cu relația amoroasă dintre Alexia și Mario Fresh, „fiul adoptiv” al lui Alex Velea. Cu sau fără voia lor, cei doi tineri au ajuns să fie nevoiți să-și expună public iubirea adolescentină. Ajunsă în postura de a-și vedea fiica în paginile ziarelor, Andreea Esca susține că nu o deranjează absolut deloc, mai ales că se aștepta ca mai devreme sau mai târziu, copiii ei să plătească prețul celebrității.

„Cred că a intrat în atenția presei bineînțeles pentru că este fiica mea și probabil că fără să-și dorească, asta se întâmplă, dar asta este. Cum unii au un părinte doctor, alții au un părinte avocat, alții bucătar sau tot felul de alte profesii, ea a avut acest noroc sau acest ghinion să fie copilul unei persoane publice. Deci asta e, vin toate la pachet. Nu știu dacă asta este un lucru deranjant sau nu și oricum nu pot să vorbesc eu în numele ei. Este mare, poate vorbi și singură”, ne-a declarat prezentatoarea celui mai important grupaj de știri de la Pro Tv.

Andreea Esca și fiica ei au o relație extrem de apropiată

De altfel, toată lume știe că Andreea Esca are o relație extrem de apropiată cu copiii ei. De dragul Alexiei, dar și pentru a fi sigură că fiica ei este mereu în siguranță, știrista l-a acceptat imediat pe iubitul ei în familie. Astfel că de cele mai multe ori, atunci când ies în oraș sau merg prin vacanțe, Andreea și Alexander îl iau și pe partenerul fiicei lor și îl tratează ca pe un membru al familiei. Astfel, Mario are aproape același statut în familia Esca-Eram, chiar dacă acest lucru nu înseamnă neapărat doar lapte și miere. Spre exemplu, Andreea Esca ne-a mărturisit că nu este o fire răbdătoare, nici măcar atunci când vine vorba de familia ei. „Nu am răbdare cu nimeni și cu nimic, dar așa sunt eu și bănuiesc că s-au obișnuit cu mine”, ne-a mai spus vedeta TV.

VIDEO/FOTO: Dumitru Angelescu