Andreea Esca și Lucian Mândruță, împreună la Barcelona. “Mă ia valul…”

Andreea Esca și Lucian Mândruță au plecat împreună la Barcelona. Știrista de la Pro TV a postat pe contul de socializare, o imagine, alături de care a scris și un mesaj.

Andreea Esca și Lucian Mândruță sunt buni prieteni, așa că atunci când timpul le permite, cei doi petrec împreună și se implică în diferite proiecte. De data aceasta, cei doi au parte de un weekend special.

Andreea Esca și Lucian Mândruță se distrează departe de România

„Mândruță m-a adus până la Barcelona ca să mă conviga să schimb Iphone-ul cu Huawei! Și acum îmi arata barcile din port ca să mă ia valul:))) până la lansare”, a scris Andreea Esca pe contul de socializare. „ Pana sa intram la lansarea pentru presa a noului telefon trebuie sa va povestesc ceva… Am răcit și sunt surda de-o ureche ? după drumul cu avionul. In aeroportul din Amsterdam am vrut sa-mi iau o guma de mestecat ca poate nu mai mor de durere la decolari-aterizari. ” Nu mai vindem în niciun aeroport din țara gumă”, mi-a raspuns vanzatoarea. ” De ce?” , am intrebat. „Pentru ca oamenii o arunca pe jos si este foarte complicat sa se mai curete de pe gresie!” . Am ramas muta dar am înțeles explicatia! Iar urechea care mai functioneaza aude ce gândesc despre toti aceia care aruncă guma pe jos sau o lipesc pe sub mese, birouri, scaune…

În urmă cu 21 de ani, Andeea Esca şi Lucian Mândruţă erau doi tineri jurnalişti, cu aspiraţii mari de viitor. Azi, cei doi sunt, în continuare, prieteni buni.