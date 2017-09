Andreea Mantea a primit un cadou special din partea Iuliei Albu. Ce bijuterii spectaculoase.

Andreea Mantea a primit un cadou special din partea Iuliei Albu cu ocazia zilei acesteia de naștere. Vedeta a împărtășit bucuria cu fanii ei.

Andreea Mantea și-a aniversat ziua de naștere pe 20 septembrie, iar vedeta a avut parte de surprize de proporții din partea celor dragi. Printre aceștia se află și Iulia Albu, care și-a surprins colega cu un cadou special.

Andreea Mantea a primit un cadou special de ziua ei

„Totally in love!!! ? ? ? Thank you Iulia Albu „, a scris Andreea Mantea în dreptul imaginii de pe contul de socializare. „Ce frumoase sunt”, „Cred că sunt scumpe”, „Să le porți sănătoasă”, au fost câteva dintre comentariile fanilor.



Andreea Mantea s-a născut pe 20 septembrie 1986, la Bucureşti, şi a devenit cunoscută în 2006, după ce a apărut în cadrul rubricii „Fata de la Pagina 5” din Libertatea, unde a fost aleasă „Cea mai sexy fată”, de către cititorii noştri.

Ulterior, Andreea a participat la un concurs organizat de Playboy, unde s-a clasat pe locul doi şi de aici înainte cariera ei în lumea mondenă a avut un curs ascendent. Printre altele, bruneta a fost asistenta lui Mircea Radu la emisiunea „din dragoste”, iar ulterior a prezentat numeroase show-uri.

În ceea ce privește viața personală, Andreea Mantea are un băiețel, David, care a venit pe lume în anul 2015.