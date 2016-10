Andreea Mantea și Adelina Pestrițu se limitează doar la un… ”bună!” Adevărul despre relația lor!

Andreea Mantea și Adelina Pestrițu nu au în comun nimic în afară de emisiunea, pe care au prezentat-o alternativ, alături de Mădălin Ionescu, fiecare luându-i locul celeilalte. Iar asta s-a văzut din plin în momentul în care cele două au dat nas în nas la o mondenitate.

Formatul TV a pornit cu Mantea cap de afiș, iar la un moment dat Adelina Pestrițu a fost promovată de la “D – Paparazzi” la show-ul de seară. Și-a făcut treaba cum a știut ea mai bine, iar la începutul acestui an la pupitru a revenit Andreea. Rocada dintre ele a fost, de-a lungul timpului, disecată de cârcotași care au lansat ipoteza că ele și-ar fi pus bețe în roate. Mantea a dat cărțile pe față despre relația cu fosta ei “rivală”. Înainte de a lămuri situația însă, bruneta a ținut să-și valorifice perfomanțele în televiziune.

“Eu am construit această emisiune acum mulți ani. Apoi s-a schimbat numele și a venit Mădălin Ionescu. Am avut la un moment dat o dorință de a-mi schimba drumul în viață, lucru pe care l-am și făcut. Cred că a fost de bun augur pentru că, iată, a apărut David (n.r. fiul ei) în viața mea și după ce mi-am făcut de cap ca să zic așa, m-am reîntors la puiul meu, pe care eu l-am construit și care, iată, merge mai bine ca niciodată. Adică de la întoarcerea mea, ce să zic, suntem atât de bine”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Mantea. Citește și... EXCLUSIV/ Finii Gabriel Cotabiță și Alina au încasat 5.000 de euro de la Delia. De la nașa, fără număr!

Andreea Mantea: “Ne-am salutat și atât”

În perioada în care ea a fost protagonista emisiunii “Burlăcița” de la Antena 1, unde s-a îndrăgostit de Cristian Mitrea, cu care are și un copil, apoi a prezentat “Mireasă pentru fiul meu”, Adelina Pestrițu a fost gazda show-ului de seară de la Kanal D. Fosta și actuala prezentatoare a emisiunii s-au intersectat, recent, la un eveniment monden, ocazie cu care s-a aflat adevărul.

“Clar, normal că ne salutăm, suntem oameni, Doamne ferește, nu există absolut nimic între noi. Nu am avut niciodată nicio problemă cu nimeni din showbiz, tocmai pentru că nu am nicio legătură cu nimeni de prietenie. Aaa…sunt persoanele cu care am lucrat și lucrez în continuare, dar în rest în afară de un ‹‹bună››… Ne-am salutat și atât”, a precizat Andreea Mantea.

Foto: Gabriel Pătruț

Video: George Capoianu

Citește și:

Andreea Mantea, super sexy într-o ținută mulată | FOTO