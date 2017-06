Andreea Marin, în costum de baie la plajă. Zâna se află zilele acestea într-o scurtă vacanță, unde se bucură din plin de soare. Vedeta a postat pe contul de socializare un colaj cu fotografii făcute pe marginea piscinei.

Andreea Marin, în costum de baie la plajă. Chiar dacă a slăbit foarte mult, fosta jurată de la Uite cine dansează! a ales să poarte un costum de baie negru, dintr-o singură piesă.

Andreea Marin, în costum de baie la plajă departe de România

„Zi de… lene, într-un alt colț de lume. De când nu mi-am mai permis acest lux, să nu fac… nimic?! Nici nu-mi amintesc! O seară liniștita vă doresc!”, a scris Andreea Marin pe contul de socializare. Într-un interviu pentru revista Life.ro, Andreea Marin a fost întrebată dacă în prezent există cineva în viața sa, iar răspunsul a fost cât se poate de evaziv.

”Nu voi mai vorbi cu aceeaşi sinceritate ca până acum despre viaţa mea personală şi nu pentru că nu mai sunt un om sincer, ci pentru că m-am convins că discreţia în viaţa personală e mai degraba binevenită decat transparenţa. Am împărtăşit de atâtea ori fericirea mea, am mărturisit-o cu deschidere, dar nu toţi oamenii văd asta cu ochi buni şi nu oricine întoarce energie pozitivă către tine. Pe de alta parte, nu intotdeauna când oferi dragoste, o şi primesti la fel. De aceea, am hotărât să ţin doar pentru mine ce voi trăi de acum înainte în plan personal. Nu am de gând să neg când e vorba de ceva evident, dar nici nu voi intra in detalii. E alegerea mea în acest moment, asumată cu maturitate în urma unor lecţii de viaţă trăite care îmi spun că e mai bine aşa”, a declarat Andreea Marin