Secretul tenului Andreei Marin: ”La 42 de ani încă nu am probleme”

Secretul tenului Andreei Marin a fost dezvăluit chiar de vedetă într-un mesaj pe care aceasta l-a scris pentru fanii ei

Nu de puține ori s-a afișat fără machiaj, în fotografii realizate în propriul cămin, iar amicii au remarcat faptulă că tenul Andreei Marin arată foarte bine chiar și fără trucuri de machiaj. Andreea Marin apelează din când în când, ca orice vedetă, la tratamente cosmetice, însă spune că nu are probleme deși are 42 de ani. Secretul tenului Andreei Marin? Se pare că este vorba despre moștenirea genetică, așa cum spune chiar ea.

”La începutul acestui an, precum vă spuneam, fetelor, am decis că e timpul să am mai multă grijă de mine – minte, trup și suflet. Mi-am resetat corpul cu ajutorul detoxifierii, m-am reapucat de sport și, ceea ce am făcut foarte rar în trecut, pentru că sunt o fire mai energică și mereu îmi spuneam că nu am timp de astfel de lucruri, am reevaluat de curând.

(…) Deși am o moștenire genetică bună și la 42 de ani încă nu am probleme cu tenul, am fost sfătuită să am grijă de el. E mai bine să previi decât să vindeci. Așa că am facut un tratament facial ale cărui efecte sunt chiar vizibile.

(…) Pe scurt, am aflat ceva nou și mă redescopăr pe mine, trebuia să fac asta demult. Nu am timp pentru mine nu e o scuză destul de bună. Astăzi mă trezesc mai devreme și mă culc mai târziu – nu spun că e ușor, dar mă simt mult mai bine în pielea mea. Există diverse căi prin care va puteți ocupa de voi înșivă, pentru că meritați. Nu e nevoie să alegeți întotdeauna ce e mai scump, dimpotrivă, căutați soluțiile potrivite vouă. De pildă, daca nu aveți un buget pentru un abonament la o sala de sport, nu-i nimic, lucrați acasă cu propriul corp, urcați și coborâți scări, profitați de parcuri și de natură, dar așezați-vă pe lista priorităților și pe voi înșivă. Prețuiți-vă viață! Pe curând!”, a scris Andreea Marin pe o rețea de socializare.