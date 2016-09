Andreea Marin a fost victimă colaterală între două concurente de la „Bravo, ai stil!”, Cele două fete și-au analizat ținutele, iar la un moment dat, una dintre ele a declarat că nu îi place caracterul vedetei tv. Cristina a acuzat-o pe Andreea, concurenta din platou, nu Zana, ca rivala ei ar trebui sa renunte la rolul de victima.

Andreea Marin, motiv de ceartă, între două concurente. „Au fost discuții în culise și eu îmi mentîțin parerea, mi-ar placea ca Andreea sa fie asumată, să recunoasca ce face. Referitor la ținuta ei în care eu am comentat că seamana cu Andreea Marin… Când cineva a zis această asemanare, concurenta a zis că o adoră pe Zână, ca este extraordinara. Azi a zis că nu e în regula, că nu e ok. Era bine dacă își asuma ce face”, a spus Cristina Mihaela la Kanal D.

„Nu îmi place caracterul Andreei Marin”

„Nu cred! Nu e așa! Am încercat să îi dau o notă. Trebuie să te conving că nu e o costumatie. Nu am ce să îmi asum, tu mă vezi victimă, nu e un lucru in care eu ma regasesc. Nu e adevarat, Cristina a zis ca seman cu Andreea Marin și nu am zis că este un lucru rau, am zis că îmi place de ea. Nu am zis că e rău să semân cu ea, am zis că nu îmi place caracterul Andreei Marin. Îmi place cum arată, e zen, dar nu e chiar atât de bună cum se da. Și eu nu sunt așa, de aceea nu accept să mi se spună că sunt ca ea din punct de vedere al caracterului”, s-a apărat Andreea la ‘Bravo, ai stil’.