Andreea Marin, după o oră de sport: ”Abia mă ridic”

Andreea Marin trece printr-un program foarte strict de detoxifiere și sport, într-un centru specializat și a împărtășit deja primele impresii. După ce s-a pozat în chiloți și sutien, la saună, vedeta a arătat cât dee greu este programul ei, de fapt. Admiratorii au putut să o vadă fără vlagă pe Andreea Marin, după o oră de sport.

Andreea Marin a început detoxifirea după ce s-a delectat cu bunătăți de sărbători. Ea a plecat la munte, la un centru specializat, iar primele zile de atrenamente sunt destul de grele după cum se vede. ”Sigur, puteți râde de mine, abia mă ridic după o oră de circuit. Dar cine râde la urmă, râde mai bine!”, a scris Andreea Marin, după o oră de sport, lângă fotografia de mai jos, din care se poate vedea cât de obosită este.

Din programul Andreei Marin fac parte 3 zile de purificare, în care bea doar sucurim, apoi dietă, totul garnisit cu mult sport, masaj, ozonoterapie, yoga, pilates, dar și proceduri de remodelare corpoală, după cum a povestit chiar ea în prima zi. ”A meritat aventura prin nămeți până la Brașov. Aș fi pierdut 3 zile de purificare si reechilibrare la minte, trup si suflet, zile pe care le visez de luni de zile, nu putea sa-mi stea iarna în cale:). Mereu ocupati, mereu făra timp pentru noi, mereu alergând pentru a face și una, și alta, uitând ca avem nevoie, macar din cand în când, de o balanță corecta si de putina iubire si pentru noi insine. Dupa vacanta, am regandit dieta de zi cu zi, iar de azi am trecut la detoxifierea bazata doar pe lichide, pentru 3 zile : supe gustoase, ceaiuri, sucuri naturale consistente. Nu, nu mi-e foame, am toti nutrientii necesari si asta imi da o energie nemaipomenita pentru a face , de dimineata pana seara, tot ce ma asteapta aici, sub indrumarea specialistilor. Cum am ajuns, am inceput cu supa, apoi o sauna de 30 de minute, acum sunt la procedura de modelare corporala numita radiofrecventa, urmeaza masajul thai si discutia cu nutritionistul. Zilele urmatoare, plimbari pe munte dimineata, yoga, sport, hamam, masaj terapeutic, ozonoterapie, pilates, tratament facial si bineinteles, dieta sub indrumarea specialistului. Cum am promis, va tin la curent”, a scris Andreea Marin pe contul de socializare.