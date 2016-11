Andreea Marin face declarații după divorțul de Tuncay. Bruneta recunoaște că mai crede în iubire și se consideră o persoană iubită. După ce a trecut printr-o despărțire dureroasă, „Zâna” se concentrează doar pe creșterea fiicei sale, Violeta, dar și asupra proiectelor de suflet.

Andreea Marin face declarații după divorțul de Tuncay, asta după ce a refuzat să comenteze prea mult despărțirea de acesta. Mărturisirile ei au lăsat loc de interpretări.

Andreea Marin se simte iubită

„Dacă mă vedeţi că port o perucă, nu e o alegere pur estetică, ci un simbol. Am organizat o campanie destinată femeilor bolnave de cancer. Mă veţi vedea şi cu o perucă blondă. Schimbarea e imensă, nici mie nu mi-a venit să cred. Nu sunt genul de om care ia decizii după care se gândeşte dacă a făcut bine. Sunt genul de om care gândeşte bine şi dacă ia decizia nu se mai uită înapoi. Îmi asum lucrurile. Îmi doresc să o văd pe fiica mea împlinită şi sănătoasă. Nu-mi fac planuri pentru ce va fi după cinci ani. Mai cred în iubire şi mă simt un om iubit. (n.r. – şi de către un bărbat?) poate există şi astfel de oameni, dar nu sunt deschisă deocamdată pentru asta. Nicio perioadă în viaţă nu e că alta, niciun om nu e ca altul, nici eu nu mai sunt ce am fost ieri. Sunt un om care se orientează pe dezvoltarea personală. Vreau să învăţ să mă iubesc pe mine şi deja am învăţat să mă respect pe mine”, a declarat Andreea Marin pentru „Teo Show”.