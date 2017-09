Andreea Marin a început o nouă cură de detoxifiere. Vedeta le-a dezvăluit fanilor de pe contul de socializare cum arată meniul ei zilnic, pentru o viață sănătoasă.

Andreea Marin este adepta unui stil de viață sănătos și după ce a slăbit peste 20 de kilograme, vedeta continuă transformarea. Prietenii virtuali ai acesteia s-au putut bucura și de un colaj cu imagini în care fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. este mai sexy ca niciodată.

Andreea Marin a început o nouă cură de detoxifiere, care nu este deloc simplă

“Bine v-am regăsit! E abia ora prânzului în aceste poze, însă pentru mine e a doua zi a weekendului de detox și nu am avut timp sa respir! ? Am un scurt răgaz acum, la cea de a treia masă – o supa delicioasa in care am adaugat turmeric, ardei iute, sumak, oregano, supă pe care o poti bea nelimitat pe parcursul zilei, intre mesele lichide de la fiecare ora si jumatate. Desigur, poți opta și pentru Detox cu mâncare raw vegan , dar eu am ales programul cel mai eficient, bazat doar pe lichide, in care elimini cel mai bine toxinele și reziduurile din intestine. Am inceput in zori cu sucul verde de grâu, am continuat apoi cu preferatul meu ( gustul de mar preponderent îmi place mult), mai târziu cu cel roz de sfeclă, ghimbir, castravete și mar, psyllium (expandat odata ajuns in stomac, acesta iti da senzatia de satietate) si o pulbere de argila care ajuta la eliminarea metalelor grele din organism. După altă pauză de masa în care am avut parte de binefacatorul masaj thai, au urmat portiile concentrate de iarba de grau și morcov, iar pentru detoxifierea ficatului, liver flush, ce conține portocala, lămâie, ulei de măsline, usturoi, ghimbir si piper rosu. Dupa atatea mese, fie ele si doar lichide, credeti ca imi mai este foame? Absolut deloc, si nu glumesc. Corpul își reglează mecanismul interior, tranzitul intestinal devine din nou normal, pielea se curata vizibil si devine elastica, hidratata, luminoasa, iar sportul ( circuitul de care v-am povestit in postarea de ieri continua si azi) si masajul îți aduc tonifierea dorita. Vă țin la curent, fug la saună, pe curând!”, a scris Andreea Marin pe contul de socializare.

