Andreea Marin, la Surprize, surprize, este ipostaza la care încă visează mulți fani de-ai vedetei. Ea a publicat e o rețea de socializare o imagine veche, de pe vremea când în platou îl avea drept invitat pe Richard Clayderman, artistul care pe 8 martie va concerta la București.

Admiratorii au văzut imaginea cu Andreea Marin, la Surprize, surprize și au scris o mulțime de mesaje și au acordat aprecieri. ”Zâna”, care era foarte tânără și avea un look diferit, povestește cât de mult a visat la momentul petrecut pe acea vreme în studioul TVR, dar și cât s-a străduit să cânte la rândul ei la pian, muzica lui Richard Clayderman.

”Cu zeci de ani în urmă, îl ascultam pe Richard Clayderman și, pentru că nu aveam șansa de a găsi ușor partituri la acea vreme, încercam din răsputeri să dibuiesc armoniile și să îmi folosesc urechea muzicală spre a reproduce pe clapele pianului meu magia muzicii cu care pianistul facea deja înconjurul lumii. Nici nu îndrăzneam să visez ce s-a-ntâmplat apoi, peste ani: devenisem gazda unui spectacol de televiziune urmărit de milioane de oameni, iar Richard Clayderman era oaspetele meu, transformând în poveste pe portativ studioul Surprizelor și intrând astfel în casele romanilor.

Vedeta a precizat că va merge la concert alături de fiica ei: ”4000 de suflete îl vor asculta la Sala Palatului, voi avea pentru prima oară bucuria să fiu acolo alaturi de fiica mea și să ofer în dar (…) bilete pentru 3 femei aflate în situații dificile de viață, ce vor fi insotite de suflete dragi lor”.

Andreea Marin divorțează

Andreea Marin divorțează de Tuncay Ozturk, iar anunțul a fost făcut recent, chiar de vedetă, pe pagina ei de Facebook. Andreea Marin şi Tuncay Ozturk s-au căsătorit departe de ochii curioşilor şi departe de ţară, în timp ce se aflau în vacanţă. Nunta ar fi avut loc pe 22 decembrie 2013, exact in ziua in care mireasa a implinit 39 de ani. Informaţia despre mariajul celor doi a fost dezvăluită chiar de proaspătul mire, mai tânăr cu 11 ani, pe contul său de pe un site de socializare. Cei doi s-au cunoscut la inceputul anului 2013, cel mai probabil, in Turcia, unde Andreea Marin mergea pentru a promova o clinica celebra, în care Tuncay lucra ca fizioterapeut. Mai târziu, când Marin a început să acuze probleme la nivelul coloanei vertebrale, medicii i-au recomandat o serie de sedinte cu un fizioterapeut si gimnastica medicala. Întâlnirile celor doi au fost tot mai dese, iar la scurt timp s-a mutat în România, unde s-a și angajat.