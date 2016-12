Andreea Marin a plecat la Viena. Cu cine s-a distrat vedeta

Andreea Marin a plecat la Viena, alături de câteva prietene. Nu este vorba de o vacanță, ci de câteva ore de relaxare, având în vedere că Zâna deja s-a întors în țară.

Andreea Marin a plecat la Viena și pare că s-a distrat de minune. Dovada stă în imaginile postate de aceasta pe contul de socializare. Relaxată și cu zâmbetul pe buze, prezentatoarea tv se reface rapid după despărțirea de Tuncay și își vede în continuare de viață și prieteni dragi.

Andreea Marin a plecat la Viena și și-a făcut de cap alături de câteva prietene

„Calul mi-a cerut vin fiert, că tare-i frig. Eu i-am dat, puteam să il refuz?! Nu faceti alte scenarii, ca nu recunosc nimic! Suntem serioase și făra vicii, și eu, si prietenele mele. Vesele și neliniștite! Gând bun! „, a scris amuzată Andreea Marin.



Recent, Andreea Marin a vorbit despre despărțirea de Tuncay și recunoaște că a făcut sacrificii, însă nu regretă nimic. Nu sunt genul de femeie care să facă un compromis, pentru că cred că merit asta, nu vreau să trăiesc aşa. Am făcut sacrificii mari, nu mă plâng, am făcut pentru omul de alături ce nu am făcut pentru nimeni în viaţa mea, nici pentru rudele de sânge. Am făcut-o din iubire, dar, când vezi că lucrurile nu sunt apreciate la valoarea lor, trebuie să ai curajul să te uiţi înainte şi să spui stop, chiar dacă iubeşti. Nu pot să spun că am luat această decizie cu zâmbetul pe buze, dar am luat-o cu realism. Tot ce am făcut a fost făcut din dragoste, dar trebuie să existe un echilibru. A fost dragostea mea la 40 de ani, iubeşti mult mai profund, îţi faci altfel de planuri. De la început mi-am asumat că s-ar putea ca lucrurile să nu funcţioneze pe termen lung”, a spus Andreea Marin în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”.