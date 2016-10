Andreea Marin, țepuită de o companie. Incredibil ce i-au făcut vedetei

Andreea Marin, țepuită de o companie care s-a folosit de numele vedetei. Este vorba despre o companie de produse de îngrijire a pielii, iar prezentatoarea tv a avut parte de un șoc. Aceasta a postat un mesaj dur pe contul de socializare.

„Acum doi ani, nu mă puteam mândri cu felul în care arătam. Toate ridurile și liniile fine mă întristau și mă îmbolnăveau. Pielea era palidă și arătam ca o bunicuță obișnuită. Ajungând în pragul depresiei am decis să schimb totul și am căutat cu disperare produse – creme anti-îmbătrânire, exfoliante, seruri și produse de hidratare care mi-ar fi putut îmbunătăți imperfecțiunile tenului. Uitandu-ma la show-ul lui Dr. Oz am vazut ca prezenta o cremă anti-îmbătrânire și am decis să o încerc,” este mesajul care a care a enervat-o la culme. Andreea Marin a postat imediat un mesaj pe contul de socializare. „ATENŢIE! RECLAMĂ FALSĂ! Dragii mei, tocmai mi-a fost adus in atenţie acest link, în care eu apar într-un articol cu un citat pe care nu l-am spus niciodată, aparent făcând reclamă unei creme pe care nu numai că nu am folosit-o vreodată, dar de care nici nu am auzit. Eu voi face tot ce este necesar din punct de vedere legal, dar până atunci, vă rog distribuiţi această postare, astfel încat oamenii să nu fie păcăliţi şi să cumpere cumva această minciună. Va mulţumesc!” este postarea pe care a făcut-o Zâna, la vederea articolului.