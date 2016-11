Andreea Marin a vorbit despre despărțirea de Tuncay, la aproape două luni de când au anunțat că vor pune capăt căsniciei. Dacă până acum a evitat subiectul, în urmă cu puțin timp, bruneta a spus totul, în direct la tv. Mai mul, prezentatoarea tv și-a făcut apariția în fața publicului, cu un nou look.

Andreea Marin a vorbit despre despărțirea de Tuncay și recunoaște că a făcut sacrificii, însă nu regretă nimic. Nu sunt genul de femeie care să facă un compromis, pentru că cred că merit asta, nu vreau să trăiesc aşa. Am făcut sacrificii mari, nu mă plâng, am făcut pentru omul de alături ce nu am făcut pentru nimeni în viaţa mea, nici pentru rudele de sânge. Am făcut-o din iubire, dar, când vezi că lucrurile nu sunt apreciate la valoarea lor, trebuie să ai curajul să te uiţi înainte şi să spui stop, chiar dacă iubeşti. Nu pot să spun că am luat această decizie cu zâmbetul pe buze, dar am luat-o cu realism. Tot ce am făcut a fost făcut din dragoste, dar trebuie să existe un echilibru. A fost dragostea mea la 40 de ani, iubeşti mult mai profund, îţi faci altfel de planuri. De la început mi-am asumat că s-ar putea ca lucrurile să nu funcţioneze pe termen lung”, a spus Andreea Marin în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”.

Andreea Marin a vorbit despre despărțirea de Tuncay și recunoaște că mai crede în căsătorie

” Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă şi, la un moment dat, dacă Dumnezeu dacă nu vrea să se întâmple ceva pentru tine, trebuie să-i mulţumeşti! Am un copil, sunt foarte fericită, aş fi foarte bucuroasă să mai am unul. Am trăit mari iubiri în viaţa mea, nu am nimic de regretat, pur şi simplu relaţiile sunt o loterie. Mai cred în căsătorie, de ce nu?! Trecutul printr-un impas nu trebuie să te împiedice să fii optimist, dar, cu siguranţă, în cazul meu nu simt nevoia să mă mai căsătoresc. Poate şi căsătoria în sine schimbă lucrurile în mintea unor şi intervin anumite raţionamente pe care eu nu le înţeleg. Aşadar, nu o să mai existe acte în cazul meu. Am să-mi reporşez prea multă toleranţă. Uneori toleranţa este înţeleasă ca „mi se cuvine”. „, a mai spus Andreea Marin despre divorțul de Tuncay.