Andreea Raicu a luat o decizie importantă. “Aș vrea să fac un copil”

Andreea Raicu a luat o decizie importantă. Fosta prezentatoare tv își dorește să devină cât mai curând mamă. Vedeta a recunoscut asta, pentru prima dată, în direct la tv.

Andreea Raicu a luat o decizie importantă în ceea ce privește viața ei personală. După ce a declarat cî iubește și că este fericită alături de un bărbat, pe care îl ține încă departe de ochii presei, acum bruneta uimește din nou. „Dacă aș putea să îi cer unui peștisor să îmi îndeplinească o dorință, aș vrea sa fac un copil”, a declarat Andreea la kanal D.



Andreea Raicu a luat o decizie importantă și vrea să devină cât mai repede mamă

De asemenea, Andreea a povestit că de Paște, a mers la biserică, după o perioadă lungă de timp.„Am simțit nevoia anul acesta să merg la biserică. Am fost și la Prohod, și la slujba de Înviere!”, a spus Andreea Raicu la Teo Show. Ea a vorbit cu multa emotie si despre bunica ei care s-a stins din viață în urmă cu ceva timp. „O asociez pe bunica cu foarte multă dragoste. Ea era foarte religioasa. Nu pot să îmi imaginez Paștele în altă parte decat acasa. Nu mai mănânc tot ce mâncam înainte, dar simt nevoia ca in casa sa miroasa a cozonac, a drob! Nu pot sa plec în altă parte”, a adăugat Andreea.