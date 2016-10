Andreea Raicu și-a scos mama la restaurant. Ce bine seamănă cele două

Andreea Raicu și-a scos mama la restaurant. Cele două au o relație specială și se înțeleg de minune. Vedeta a postat pe contul de socializare, o imagine în care apare alături de cea care i-a dat viață. Fosta prezentatoare tv seamănă cu cea mai importantă persoană din viața ei.

Andreea Raicu și-a scos mama la restaurant cu ocazia zilei de naștere a acesteia, și le-a arătat și prietenilor virtuali cât de bine seamănă cu ea.. „Pentru mine, timpul petrecut cu mama este extrem de preţios. În agitaţia în care trăim, de mult ori, oamenii pentru care avem cea mai mica disponibilitate sunt părinţii pentru că ştim că ei ne înţeleg mereu. Niciodată nu avem răbdare şi timp pentru ei şi mereu îi amânăm, când de fapt, ei merită cel mai mult. Petreceţi timp cu ei acum pentru că mai târziu, ar putea să fie prea târziu. La mulţi ani, mami! Te iubesc mult!”, a scris Andreea Raicu la descrierea imaginii în care apare alături de mama ei.

Andreea Raicu și-a scos mama la restaurant. „Diagnosticul a fost greșit”

Andreea Raicu a mărturisit recent că mama ei a fost diagnosticată, în trecut, cu cancer la plămâni. Şocul a fost unul imens pentru vedetă, astfel că aceasta a leşinat pur şi simplu în cabinetul doctorului, atunci când a primit cumplita veste.Din fericire, diagnosticul s-a dovedit a fi greşit.„Am avut o perioadă, până am fost în India şi mi-am rezolvat problemele emoţionale, când credeam că am spasmofilie. Şi medicii credeau la fel. Am fost la spital cu mama şi a facut nişte analize că se simţea rău şi i-au spus că are cancer la plamani. Atunci am leşinat. Nu avea”, a spus Andreea Raicu recent.