Andreea Tonciu, răsfățată de soț. Ce i-a dăruit la primele ore ale dimineții

Andreea Tonciu, răsfățată de soț cu un buchet imens de trandafiri. Bruneta a postat o imagine pe contul de socializare, în care le arată prietenilor virtuali cât de iubită este de Daniel Niculescu.

Andreea Tonciu, răsfățată de soț, la primele ore ale dimineții. Aceasta a făcut publică o imagine, alături de care a scris un mesaj emoționant. “Asa încep eu dimineața! Love u my husband!”, a scris Andreea pe Facebook.

Andreea Tonciu, răsfățată de soț cu trandafiri

Andreea Tonciu este o mamă și o soție fericită. Bruneta este căsătorită cu Daniel și au împreună o fetiță superbă. În urmă cu ceva timp, vedeta declara că ea ea și soțul ei se întâlnesc destul de rar în dormitor, prioritate având fetița lor. „Deocamdată nu-mi doresc o bonă. Sinceră să fiu, am apelat la o agenţie de bone, mi-au trimis o poză cu o doamnă şi când am vazut-o pe acea femeie, m-am speriat, crede-mă. Nu pot să-mi las copilul pe mâna oricui. Nu sunt pregătită să am o bonă” a declarat Andreea Tonciu.