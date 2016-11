Andreea Tonciu refuză să mai doarmă cu soțul ei. Motivul l-a spus chiar ea

Andreea Tonciu refuză să mai doarmă cu soțul ei, iar acest lucru se întâmplă de cand vedeta a născut. Astfel că bruneta l-a mutat pe Daniel, într-o cameră de la etaj.

Andreea Tonciu refuză să mai doarmă cu soțul ei și vorbește pentru prima dată despre decizia ei. „I-am pregătit camera ei, cu pătuţ, cu şifonier, cu toate ale ei. Doarme numai cu mine în pat de când a plecat mama. Ţin să vă anunţ că de trei săptămâni, de când a plecat mama mea, eu dorm numai cu Rebecuţa, iar soţul meu doarme la etaj. Nu se supără, că mă înţelege. El o iubeşte foarte mult pe Rebecuţa. Ieri a venit să doarmă cu noi în cameră şi i-am spus să se ducă sus,” a spus Andreea la Antena Stars. Dacă în urmă cu ceva timp vroia să angajeze o bonă, acum Andreea nicinu vrea să mai audă de asta.

De ziua ei, Andreea a avut parte de o surpriză emoționantă din partea fetiței ei. Este vorba de o decșlarație de dragoste, scrisă pe o coală, evident de Daniel, tatăl micuței. „Cel mai frumos cadou din viata mea, te iubesc enorm! „, a scris Andreea pe Facebook.

Andreea Tonciu refuză să mai doarmă cu soțul ei și nu vrea bonă pentru fetiță

„Deocamdată nu-mi doresc o bonă. Sinceră să fiu, am apelat la o agenţie de bone, mi-au trimis o poză cu o doamnă şi când am vazut-o pe acea femeie, m-am speriat, crede-mă. Nu pot să-mi las copilul pe mâna oricui. Nu sunt pregătită să am o bonă” a declarat Andreea Tonciu.