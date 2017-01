Andreea Tonciu s-a schimbat total de când a devenit mamă și s-a căsătorit cu bărbatul iubit. Rebeca o face să trăiească cea mai frumoasă perioadă din viața ei, iar bruneta a renunțat la multe lucruri de dragul familiei.

Andreea Tonciu s-a schimbat, a renunțat la aparițiile sexy, ipostazele provocatoare și se concentrează doar pe familia ei. „Mi s-a schimbat foarte mult viața, dar sunt foarte fericita. Sunt casnica. Toată săptămâna am gatit, am stat cu Rebeca și am facut curat. Acum este o perioada mai dificilă, pentru că îi dau dintisorii si nu prea mananca. Gatesc si pentru sotul meu, desi el nu prea e obisnuit cu mancarea gatita. Merg la piață nearanjată, nemachiată, nu mă recunoaște nimeni.”, a dezvăluit ea la Kanal D.

Andreea Tonciu s-a schimbat, dar este fericită

„Tot timpul meu este Rebecuța. Doar pentru ea trăiesc acum. Numai pot dupa ea. Nu pot sa descriu viata fara ea. Daca pe ea o doare ceva, innebunesc. N-am crezut vreodata ca voi fi asa. Nu-mi placeau copiii, iar acum nu ma mai intereseaza unghiile, parul. Nu mai merg la solar. Garderoba mea este la fel ca anul trecut. Sotul meu imi mai cumpara cate ceva. Eu ii iau fiicei mele.”, a mai precizat Andreea. In ceea ce priveste discutiile in contradictoriu cu sotul ei, aceasta recunoaste ca mai exista: „Avem timp pentru ca de doua ori pe luna mergem la munte ca sa facem si noi tot ce trebuie. Exersam pentru surioara, dar nu ne dorim acum. Nu pot sa spun ca ne certam, dar ca orice cuplu, si noi avem discutii. Intotdeauna am fost o persoana sincera si mereu mai sunt mici discutii. Nu am ajuns la certuri urate. De cand ne-am cunoscut nu am dormit niciodata separati. Nu am cu cine sa ma cert, el este foarte calm. El tace, ma aproba. Nu este de acord sa mai apar. Nu vrea in niciun chip sa apar, de aceea ne mai ciondanim.”, a mai marturisit Andreea Tonciu.