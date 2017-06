Andrei Ștefănescu, depășit de situație.De când s-a născut micuța lui, viața a luat o altă întorsătură, iar artistul face față cu greu rolului de tată. Acesta a făcut declarații emoționante în direct la tv.

Am avut un program încărcat. Icre negre cu covrig . Vrei să-ţi spun sincer? Nu reuşeşc: ori una, ori alta! Dar atunci când sunt puţin liber stau cu ea. Dar nu prea am stat, am stat 11 zile la Moscova, apoi la filmări, în ţară. Îmi pare foarte mult că nu am petrecut prea mult timp cu ea (…), dar până la urmă, mă bucur că am ce să lucrez.”, a povestit Andrei Ştefănescu în cadrul emisiunii de la Antena Stars. Andrei Ștefănescu a devenit tată în urmă cu doar câteva luni.