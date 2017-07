Andrei Ștefănescu nu găsește locație pentru botezul băiețelului. Artistul și și Antonia au căutat disperați un restaurant pentru petrecere, însă nimic nu a fost pe placul lor.

Andrei Ștefănescu nu găsește locație pentru botezul băiețelului, care va avea loc pe 3 septembrie. Interpretul a declarat în direct la tv că are probleme cu restaurantul în care se va desfășura petrecerea micuțului Ayan.

Andrei Ștefănescu nu găsește locație pentru botezul băiețelului său, Ayan

„E groasă. Cât pot eu, nu poate locaţia. Are cârcei. Când vreau eu, nu se poate, Invitaţii mei au concerte. Eu am stabilit să fie pe 3 septembrie. Am găsit locaţie, dar nu ne-a plăcut. Nu s-a potrivit.” a spus Andrei Ştefănescu la Antena Stars. La începutul acestui an, în luna februarie, Andrei a devenit pentru prima dată tată.

Partenera de viață a lui Andrei Ștefănescu, care joacă în naționala de fotbal a artiștilor, a născut mai devreme. Ea avea termen pentru data de 7 martie, dar a devenit mămică cu 10 zile mai devreme.

Citește și